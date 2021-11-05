Чем сегодня займется Рада: повестка заседания

Сегодня Рада заслушает правительство по отопительному сезону, рассмотрит дисциплинарные меры в отношении депутатов, обращение к ООН по климату и ратификацию международных договоров. Повестка заседания опубликована на сайте парламента.

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Заседание парламента начнется с вопросов к правительству об обеспечении топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства энергетическими ресурсами на период отопительного сезона.

Затем Рада рассмотрит предложение лидера Батькивщины Юлии Тимошенко отменить решение о принятии закона об усилении независимости Нацбанка.

Далее Рада рассмотрит лишение права участвовать в пяти пленарных заседаниях нардепа из Слуги народа Галины Третьяковой и нардепа из Европейской солидарности Ирины Геращенко.

Парламент также планирует принять обращение к Конференции ООН по изменениям климата и ратифицировать ряд международных соглашений.

Если хватит времени, Рада рассмотрит сегодня во втором чтении законопроекты №5463 об электронных услугах по регистрации и декларированию места проживания и №3959-1 об изменениях в законодательстве в связи с началом деятельности Бюро экономической безопасности.

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Денис Юдин

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