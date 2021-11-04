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Министром по реинтеграции Крыма и Донбасса назначена Ирина Верещук

Цей матеріал також доступний українською
04.11.2021, 13:47
Министром по реинтеграции Крыма и Донбасса назначена Ирина Верещук - Фото
Ирина Верещук (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Верховная Рада назначила депутата из Слуги народа Ирину Верещук министром по реинтеграции временно оккупированных территорий. Трансляцию заседания вел телеканал Рада.

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"За" проголосовали 260 нардепов, "против" – 1, "воздержались" – 73.

Голосование по фракциям:

Министром по реинтеграции Крыма и Донбасса назначена Ирина Верещук

Верещук пообещала провести аудит исполнения министерством поручений президента, Кабмина и СНБО. Она назвала приоритетами будущей работы в министерстве обеспечение финансирования проектов по реинтеграции, гуманитарную и информационную политику, поддержку переговоров в трехсторонней контактной группе и работу с молодежью на оккупированных территориях в сфере образования и трудоустройства.

Перед рассмотрением назначений Верещук заявила о наличии конфликта интересов в голосовании по своей кандидатуре. Во время голосования она поддержала собственное назначение министром.

Денис Юдин
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верховная рада ирина верещук министерство реинтеграции
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