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Чем сегодня займется Верховная Рада: повестка дня

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02.07.2021, 09:57
Чем сегодня займется Верховная Рада: повестка дня - Фото
Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook

Сегодня, 2 июля 2021 года, Верховная Рада заслушает отчет правительства о введении рынка земли, разблокирует судебную реформу и рассмотрит несколько законопроектов и переименований сел. Повестка опубликована на сайте парламента.

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Заседание начнется с часа вопросов правительству о состоянии правового и организационного обеспечения введения рынка земли. 

Во втором чтении Рада рассмотрит законопроект №4636-1 о военном похоронном ритуале.

В первом чтении Рада планирует рассмотреть законопроекты:

– №4156, об усилении ответственности за нарушение режима радиационной безопасности;
– №5330, о защите малолетних от негативного влияния продукции сексуального или эротического характера;
– №5270, о налогообложении предпринимательской деятельности электронных резидентов;
– №2683, об общеобязательных накопительных пенсиях.

В повестке Рады сегодня разблокирование судебной реформы – проекты постановлений об отмене принятия закона о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей внесли нардепы из Батькивщины Юлия Тимошенко и Сергей Власенко. Спикер Рады Дмитрий Разумков не может подписать закон о ВККС, пока не будет принято решение по этим постановлениям.

Также Рада рассмотрит переименование ряда сел: Мармузовичей в Львовской области, Болгарки и Бильмака в Запорожской области, Старого Чарторыйска в Волынской области, Химчина и Кийданцов в Ивано-Франковской области, Поминика в Черкасской области, Голобородько в Полтавской области.

Денис Юдин
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верховная рада повестка
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