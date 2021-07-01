Рада приняла закон Зеленского о коренных народах, которым возмущался Путин

Верховная Рада проголосовала за законопроект президента Владимира Зеленского о коренных народах. Документ за основу поддержал 331 депутат, а в целом – 325 (15 – не голосовали, 5 - воздержались).

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Законопроект поддержали практически все фракции и группы, за исключением ОПЗЖ.

В проекте №5506, инициированном Зеленским, коренными народами Украины на территории Крыма определяются крымские татары, караимы и крымчаки.

Документ нацелен на обеспечение основополагающих прав коренных народов. Речь идет о культурных, образовательных, языковых и информационных правах. Также предлагается создать представительные органы коренных народов, у которых будет право представлять коренные народы и принимать решения от их имени.

Ранее законопроект возмутил президента РФ Владимира Путина - комментируя документ в пропагандистских росСМИ, он заявил, что "деление людей на коренные первосортные, второсортные категории смахивает на практику нацистской Германии".

В ответ на это в Офисе президента заявили, что понятие "коренные народы" есть в документах ООН, законодательствах многих стран, и оно не тождественно определению нацменьшинств – 5-минутного анализа хватило бы, чтобы понять разницу. Комментируя слова Путина о возможной "дискриминации" россиян, советник главы ОП Михаил Подоляк подчеркнул, что после принятия закона для русских, венгров, болгар, евреев, греков или других народов в Украине ничего не изменится.

18 мая Зеленский внес в Раду как неотложный законопроект о коренных народах Украины.

Им предлагалось считать коренными народами крымских татар, крымчаков и караимов, а также создать представительные органы коренных народов.

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Оксана Житнюк

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