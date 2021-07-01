UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Рада приняла закон Зеленского о коренных народах, которым возмущался Путин

Цей матеріал також доступний українською
01.07.2021, 17:51
Рада приняла закон Зеленского о коренных народах, которым возмущался Путин - Фото
Скриншот из трансляции телеканала Рада

Верховная Рада проголосовала за законопроект президента Владимира Зеленского о коренных народах. Документ за основу поддержал 331 депутат, а в целом – 325 (15 – не голосовали, 5 - воздержались).

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Законопроект поддержали практически все фракции и группы, за исключением ОПЗЖ.

В проекте №5506, инициированном Зеленским, коренными народами Украины на территории Крыма определяются крымские татары, караимы и крымчаки. 

Документ нацелен на обеспечение основополагающих прав коренных народов. Речь идет о культурных, образовательных, языковых и информационных правах. Также предлагается создать представительные органы коренных народов, у которых будет право представлять коренные народы и принимать решения от их имени.

Ранее законопроект возмутил президента РФ Владимира Путина - комментируя документ в пропагандистских росСМИ, он заявил, что "деление людей на коренные первосортные, второсортные категории смахивает на практику нацистской Германии".

В ответ на это в Офисе президента заявили, что понятие "коренные народы" есть в документах ООН, законодательствах многих стран, и оно не тождественно определению нацменьшинств – 5-минутного анализа хватило бы, чтобы понять разницу. Комментируя слова Путина о возможной "дискриминации" россиян, советник главы ОП Михаил Подоляк подчеркнул, что после принятия закона для русских, венгров, болгар, евреев, греков или других народов в Украине ничего не изменится.

Читайте также: Рада приняла закон о лишении свободы за ложь в декларациях с поправками Зеленского

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
верховная рада коренные народы законопроект
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 