Рада приняла закон о лишении свободы за ложь в декларациях с поправками Зеленского

Верховная Рада приняла закон о возврате лишения свободы за ложь в декларациях чиновников, поддержав предложения президента Владимира Зеленского. Ранее Зеленский ветировал законопроект из-за внесенных в него поправок.

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"За" проголосовали 315 нардепов, "против" – 3, "воздержались" – 15.

Зеленский ветировал законопроект из-за двух поправок. Одна из них предполагала, что чиновники должны декларировать имущество членов семьи, если они предоставили им соответствующую информацию. Другая отменяла возможную уголовную ответственность за неподачу декларации в виде лишения свободы.

Итоговый документ по предложению президента не содержит этих поправок.

Закон усиливает ответственность за нарушения при декларировании доходов и имущества:

– при внесении в декларацию сумм, которые на 1,14 – 4,5 млн грн отличаются от действительных цифр – штраф 51 000 – 68 000 грн либо 150-240 часов исправительных работ, либо ограничение свободы до двух лет;

– при внесении в декларацию сумм, которые отличаются от действительных цифр более, чем на 4,5 млн грн – штраф 68 000 – 85 000 грн либо 150-240 часов исправительных работ, либо ограничение/лишение свободы до двух лет;

– за умышленную неподачу декларации – штраф 42 500 – 51 000 грн либо 150-240 часов исправительных работ, либо ограничение свободы до двух лет, либо лишение свободы до двух лет.

Ранее максимальный штраф за ложь в декларациях составлял 51 000 грн.

Денис Юдин

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