Рада приняла закон о лишении свободы за ложь в декларациях с поправками Зеленского
Верховная Рада приняла закон о возврате лишения свободы за ложь в декларациях чиновников, поддержав предложения президента Владимира Зеленского. Ранее Зеленский ветировал законопроект из-за внесенных в него поправок.
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"За" проголосовали 315 нардепов, "против" – 3, "воздержались" – 15.
Зеленский ветировал законопроект из-за двух поправок. Одна из них предполагала, что чиновники должны декларировать имущество членов семьи, если они предоставили им соответствующую информацию. Другая отменяла возможную уголовную ответственность за неподачу декларации в виде лишения свободы.
Итоговый документ по предложению президента не содержит этих поправок.
Закон усиливает ответственность за нарушения при декларировании доходов и имущества:
– при внесении в декларацию сумм, которые на 1,14 – 4,5 млн грн отличаются от действительных цифр – штраф 51 000 – 68 000 грн либо 150-240 часов исправительных работ, либо ограничение свободы до двух лет;
– при внесении в декларацию сумм, которые отличаются от действительных цифр более, чем на 4,5 млн грн – штраф 68 000 – 85 000 грн либо 150-240 часов исправительных работ, либо ограничение/лишение свободы до двух лет;
– за умышленную неподачу декларации – штраф 42 500 – 51 000 грн либо 150-240 часов исправительных работ, либо ограничение свободы до двух лет, либо лишение свободы до двух лет.
Ранее максимальный штраф за ложь в декларациях составлял 51 000 грн.
- В октябре 2020-го КСУ отменил статью о наказании за недостоверное декларирование. В декабре Рада вернула ответственность, однако не предусмотрела лишение свободы как наказание за недостоверное декларирование.
- 26 января 2021 года Зеленский внес в Раду законопроект №4651, который возвращает лишение свободы как наказание за недостоверное декларирование. 3 июня Рада приняла его с правками.
- В общественной организации ЦПК раскритиковали законопроект из-за правок, позволяющих не декларировать имущество родственников. НАБУ и САП призвали Зеленского ветировать его.
- Зеленский пообещал ветировать законопроект и заявил, что не может поставить безвиз под угрозу.
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