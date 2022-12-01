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Чемпионат мира. Польша проиграла Аргентине, но прошла в плей-офф

Цей матеріал також доступний українською
01.12.2022, 00:09
Чемпионат мира. Польша проиграла Аргентине, но прошла в плей-офф - Фото
Фото: EPA

Сборная Польши проиграла Аргентине в матче чемпионата мира, однако продолжит выступать в турнире.

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Поляки уступили аргентинцам со счетом 0:2.

До игры 30 ноября сборная Польши лидировала в таблице группы С, имея 4 очка. Аргентина была второй с 3 баллами, потом – сборная Саудовской Аравии тоже с 3 очками, потом сборная Мексики с одним.

Матч Мексики и Саудовской Аравии закончился со счетом 2:1.

Таким образом у сборных Мексики и Польши оказалось одинаковое количество баллов. 

По разнице забитых и пропущенных мячей в плей-офф вышла сборная Польши.

Читайте также: Чемпионат мира-2022. Аргентина сенсационно уступила Саудовской Аравии

Наталія Медведєва
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