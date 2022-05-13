Чернобаевка-19. За ночь украинские артиллеристы 25 раз ударили по позициям россиян

Украинские военнослужащие в 19-й раз разгромили позиции российских оккупантов в Чернобаевке Херсонской области. Об этом сообщил офицер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров.

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"Не имея шанса на продвижение и активизацию наступательных действий, рашисты рассказывают родным в телефонных разговорах легенды о чернобаевском "чистилище", куда сами уже боятся заезжать", – отметил Назаров.

Поддерживая легенду о "чистилище", в ночь на 13 мая украинские ракетно-артиллерийские подразделения ударили по вражеским позициям 25 раз, сообщил Назаров. Потери оккупантов уточняются.

О Чернобаевке-19 также вчера вечером сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович. По его данным, удар был нанесен по скоплению техники и складам ракетно-артиллерийского оружия и боеприпасов. Детонация длилась более трех часов.

Чернобаевка около захваченного Россией Херсона находится по пути в Николаев. Оккупанты постоянно пытаются продвинуться там, но время от времени их "накрывает" артиллерия ВСУ.

О Чернобаевке-18 военнослужащие сообщили 2 мая и показали видео ликвидации склада боеприпасов российских оккупантов.

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Оксана Житнюк

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