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Чернобаевка-2. Утром ВСУ сбили еще два самолета оккупантов на юге Харьковской области

Цей матеріал також доступний українською
23.03.2022, 14:09
Чернобаевка-2. Утром ВСУ сбили еще два самолета оккупантов на юге Харьковской области - Фото
Иллюстративное фото: скриншот из видео ВСУ

В юго-восточной части Харьковской области утром были сбиты еще два боевых самолета российских оккупантов. Об этом сообщило в Telegram Воздушное командование "Восток".

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"Сегодня утром воины противовоздушной обороны "приземлили" еще две птички оккупантов, которые несли смерть мирным городам", – сообщили там.

Самолеты россиян сбили зенитно-ракетные комплексы Воздушных сил украинской армии.

Где произошел "падеж" авиатехники ВС РФ, не уточняется. Вероятно, это направление Изюм-Славянск.

Военные сыронизировали, что этот участок фронта "становится второй Чернобаевкой", намекая на легендарное уже село на Николаевском шоссе на выезде из Херсона, где ВСУ почти регулярно уничтожает оккупантов и их военную технику.

  • Вчера, 22 марта, ВСУ уничтожили сотый боевой самолет россиян – и пошли дальше.

Читайте также: Более 200 морских пехотинцев отказались воевать против Украины – Генштаб

Евгений Пилипенко
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самолет пво
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