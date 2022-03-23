Чернобаевка-2. Утром ВСУ сбили еще два самолета оккупантов на юге Харьковской области
В юго-восточной части Харьковской области утром были сбиты еще два боевых самолета российских оккупантов. Об этом сообщило в Telegram Воздушное командование "Восток".
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"Сегодня утром воины противовоздушной обороны "приземлили" еще две птички оккупантов, которые несли смерть мирным городам", – сообщили там.
Самолеты россиян сбили зенитно-ракетные комплексы Воздушных сил украинской армии.
Где произошел "падеж" авиатехники ВС РФ, не уточняется. Вероятно, это направление Изюм-Славянск.
Военные сыронизировали, что этот участок фронта "становится второй Чернобаевкой", намекая на легендарное уже село на Николаевском шоссе на выезде из Херсона, где ВСУ почти регулярно уничтожает оккупантов и их военную технику.
- Вчера, 22 марта, ВСУ уничтожили сотый боевой самолет россиян – и пошли дальше.
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