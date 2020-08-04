Черногория сняла ограничения на въезд для россиян, для украинцев - нет

В посольстве Украины выразили возмущение таким решением властей Черногории

Консул посольства Украины в Черногории Михаил Шматов выразил возмущение тем, что Черногория разрешила въезд российским туристам без ограничений, тогда как для украинцев они действуют, хотя индекс заболеваемости коронавирусом в Украине меньше, чем в РФ. Об этом консул написал в Facebook.

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"Нет, я возмущен не тем, что Черногория открыла границы для России... без всяких условий", - написал Шматов.

Он отметил, что это "вопрос экономической целесообразности" и Черногория имеет абсолютное право принимать такие решения, однако напомнил, что Украина с начала лета обеспечивает Черногорию наибольшим количеством туристов и имеет индекс заболеваемости COVID-19 — 72,8, тогда как в России - 127,2.

"Несмотря на нашу постоянную работу, украинским гражданам до сих пор запрещены путешествия а/т, и если читать внимательно правила, то даже запрещены самостоятельные путешествия самолетом, только в составе туристической группы. А для России въезд без дополнительных условий", - написал Шматов.

Сегодня черногорский канал RTСG сообщил, что Черногория внесла граждан России и Азейбарджана в "зеленый список" - они могут без каких-либо дополнительных условий въезжать в страну.

31 июля в МИД сообщали, что украинцам въезд в Черногорию временно разрешен только воздушным путем, тест при этом не требуется.

По последним данным МОЗ, Черногория — в "красной зоне" по распространенности коронавируса.

Вадим Ребрина

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