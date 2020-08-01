Коронавирус. Минздрав обновил списки стран "красной" и "зеленой" зон

Из "красной зоны" можно въехать в Украину, либо пройдя самоизоляцию, либо сделав ПЦР-тест

Министерство здравоохранения обновило списки стран "красной" и "зеленой" зон по распространению коронавирусной инфекции в мире в соответствии с новыми правилами. Они опубликованы на сайте Минздрава.

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В страны "зеленой зоны" попали Украина, Беларусь, Великобритания, Греция, Египет, Италия, Португалия, Словения, Таиланд, Турция, Хорватия, Швеция, Эстония и другие.

В "красной зоне" оказались Болгария, Венгрия, Германия, Грузия, Нидерланды, Польша, Россия, США, Франция, Черногория, Чехия и другие.

С 1 августа ведена новая классификация. Страны попадают в красную зону в случае, если не соотвествуют одному из двух критериев:

- число новых случаев коронавируса на 100 000 населения за последние 14 дней не должно превышать аналогичный показатель в Украине;

- прирост числа инфицированных за последние 14 дней превышает прирост за предыдущие 14 дней на 20% и больше.

Ранее учитывалось только количество новых заболевших на 100 000 населения.

По новым правилам люди, которые приезжают в Украину из красной зоны, должны либо пройти самоизоляцию в течение 14 дней, либо в течение суток сдать ПЦР-тест, либо предоставить результаты уже готового теста, сделанного не дольше, чем за 48 часов до пересечения границы. Об этом сегодня на брифинге рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Вчера Украину разделили на четыре карантинные зоны в зависимости от эпидемиологической обстановки: карта.

В стране за сутки коронавирус диагностировали у 1172 человек.

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Денис Юдин

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