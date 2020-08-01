Коронавирус. Минздрав обновил списки стран "красной" и "зеленой" зон
Из "красной зоны" можно въехать в Украину, либо пройдя самоизоляцию, либо сделав ПЦР-тест
Министерство здравоохранения обновило списки стран "красной" и "зеленой" зон по распространению коронавирусной инфекции в мире в соответствии с новыми правилами. Они опубликованы на сайте Минздрава.
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В страны "зеленой зоны" попали Украина, Беларусь, Великобритания, Греция, Египет, Италия, Португалия, Словения, Таиланд, Турция, Хорватия, Швеция, Эстония и другие.
В "красной зоне" оказались Болгария, Венгрия, Германия, Грузия, Нидерланды, Польша, Россия, США, Франция, Черногория, Чехия и другие.
С 1 августа ведена новая классификация. Страны попадают в красную зону в случае, если не соотвествуют одному из двух критериев:
- число новых случаев коронавируса на 100 000 населения за последние 14 дней не должно превышать аналогичный показатель в Украине;
- прирост числа инфицированных за последние 14 дней превышает прирост за предыдущие 14 дней на 20% и больше.
Ранее учитывалось только количество новых заболевших на 100 000 населения.
По новым правилам люди, которые приезжают в Украину из красной зоны, должны либо пройти самоизоляцию в течение 14 дней, либо в течение суток сдать ПЦР-тест, либо предоставить результаты уже готового теста, сделанного не дольше, чем за 48 часов до пересечения границы. Об этом сегодня на брифинге рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко.
- Вчера Украину разделили на четыре карантинные зоны в зависимости от эпидемиологической обстановки: карта.
- В стране за сутки коронавирус диагностировали у 1172 человек.
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