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Оккупанты безуспешно пытаются взять Луганскую область и срывают зло на мирных – глава ОГА

Цей матеріал також доступний українською
28.03.2022, 08:22
Оккупанты безуспешно пытаются взять Луганскую область и срывают зло на мирных – глава ОГА - Фото
Луганская область (Фото - Сергей Гайдай)

Российские оккупанты продолжают обстреливать жилые дома подконтрольных Украине населенных пунктов Луганской области. Глава Луганской ОГА Сергей Гайдай сообщил о ночи под обстрелами, в результате чего в Рубежном есть один погибший и один раненый.

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Гайдай подчеркнул, что Рубежное остается под украинским флагом, а вчера ВСУ вытеснили врага из одного из районов города.

"Горячее всего в Рубежном, Северодонецке, Попасной. Россияне не оставляют попыток захватить города, безуспешно. Зло срывают на мирных кварталах городов", – написал Гайдай.

Оккупанты безуспешно пытаются взять Луганскую область и срывают зло на мирных – глава ОГА

Он сообщил, что в результате обстрелов оккупантов в Рубежном и Северодонецке повреждены жилые дома, горели квартиры. Один житель Рубежного погиб, еще один госпитализирован с ранениями.

Оккупанты безуспешно пытаются взять Луганскую область и срывают зло на мирных – глава ОГА

Оккупанты безуспешно пытаются взять Луганскую область и срывают зло на мирных – глава ОГА

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Оксана Житнюк
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