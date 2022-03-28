Оккупанты безуспешно пытаются взять Луганскую область и срывают зло на мирных – глава ОГА
Российские оккупанты продолжают обстреливать жилые дома подконтрольных Украине населенных пунктов Луганской области. Глава Луганской ОГА Сергей Гайдай сообщил о ночи под обстрелами, в результате чего в Рубежном есть один погибший и один раненый.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Гайдай подчеркнул, что Рубежное остается под украинским флагом, а вчера ВСУ вытеснили врага из одного из районов города.
"Горячее всего в Рубежном, Северодонецке, Попасной. Россияне не оставляют попыток захватить города, безуспешно. Зло срывают на мирных кварталах городов", – написал Гайдай.
Он сообщил, что в результате обстрелов оккупантов в Рубежном и Северодонецке повреждены жилые дома, горели квартиры. Один житель Рубежного погиб, еще один госпитализирован с ранениями.
Читайте также: ВСУ сбили четыре самолета врага, отбили пять атак и продолжают обороняться – Генштаб
Комментарии