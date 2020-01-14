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ЧЕСНО поймало на кнопкодавстве Новинского и Шпенова: фото, видео

ЧЕСНО поймало на кнопкодавстве Новинского и Шпенова: фото, видео - Фото
Верховная Рада (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
14.01.2020, 15:56

Нардепы Вадим Новинский и Дмитрий Шпенов стали первыми кнопкодавы 2020 года в Верховной Раде

Во время регистрации народных депутатов на первом пленарном заседании Верховной Рады в 2020 году сегодня, 14 января, внефракционные народные депутаты Вадим Новинский и Дмитрий Шпенов занимались кнопкодавством. Об этом сообщает движение ЧЕСНО.

На видео регистрации видно, как Новинский нажимает кнопку на своем месте, а после того нажимает кнопку на пульте коллеги Мусы Магомедова.

Последний впоследствии подходит к месту, однако на табло голосования системы Рада видно, что кнопку "за" на пульте Магомедова уже нажали.

На табло системы Рада (внизу слева) видно, что Вадим Новинский и Дмитрий Шпенов давят на кнопки на своих рабочих местах

Шпенов зарегистрировал себя и отсутствующего в тот момент Дмитрия Шенцева.

В Раде предыдущего созыва ЧЕСНО также поймало Шпенова на нарушении личного голосования.

Фото, видео: Движение ЧЕСНО

  • 29 октября Рада в первом чтении приняла законопроект об уголовной ответственности за неперсональное голосование нардепов. Документ предполагает штраф от трех до пяти тысяч необлагаемых налогом минимальных доходов. Досудебным расследованием кнопокодавства будет заниматься ГБР.

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Вадим Новинский кнопкодавство Дмитрий Шпенов
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