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18.04.2019, 15:16

ЧЕСНО: Судьи, принявшие решение по ПриватБанку – недобросовестные

ЧЕСНО: Судьи, принявшие решение по ПриватБанку – недобросовестные - Фото
Фото: ЕРА

В общественной организации сообщили, что все трое судей были уличены журналистами или активистами в недобросовестности

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По данным движения ЧЕСНО. Фильтруй суд, все трое судей Окружного суда, принимавших решение о незаконности национализации ПриватБанка – недобросовестные. Об этом движение сообщает на своем сайте.

Речь идет о судьях Игоре Качуре, Владимире Келеберде и Виталие Амелехине.

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Качур в декларациях за 2013 и 2014 годы не указал, что ему по праву пользования (проживания) пренадлежит квартира площадью 69,3 кв м с 2002-го.

Келеберда, вероятно, фиктивно развелся с женой, чтобы скрыть имущество от декларирования, сообщает ЧЕСНО со ссылкой на расследование Бигус.инфо.

Также сообщается, что этот судья в 2013-м запретил ВО Свобода и другим субъектам проводить мирное собрание возле здания Гостинного двора в Киеве. А Амелехин, отмечает ЧЕСНО, был в составе коллегии судей, которая приняла постановлении об исключении Гостинного двора из списка памятников архитектуры. Это решение вызвало протесты защитников памятников архитектуры Киева.

Кроме того, судья Амелехин, сообщают активисты, фактически использовал служебное положение: он подал иск, чтобы служебную квартиру, предоставленную ему в пользование, передали ему в постоянное пользование; иск удовлетворили.

Ранее сегодня сообщалось, что Окружной админсуд Киева, рассмотрев иск Игоря Коломойского, признал незаконной национализацию ПриватБанка и недействительным договор купли-продажи государством акций банка. 

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Теги: судья, ПриватБанк, окружной суд
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