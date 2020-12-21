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Четверть украинцев ожидают новых выборов президента в 2021 году – опрос Деминициатив

21.12.2020, 13:57
Четверть украинцев ожидают новых выборов президента в 2021 году – опрос Деминициатив - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

22% украинцев считают, что в 2021 году, скорее всего, состоятся новые выборы президента. Еще 3% уверены в этом. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного фондом Демократические инициативы совместно с Киевским международным институтом социологии.

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При этом о точной уверенности в обратном заявили 23% опрошенных. Еще 31% полагают, что перевыборы, с большой вероятностью, не состоятся. 

29% респондентов считают, что в следующем году могут произойти перевыборы в Верховную Раду, уверены в этом – 4% украинцев.

По данным исследования, украинцы больше всего уверены в смене правительства – 31% опрошенных полагают, что это может произойти, еще 8% уверены в появлении нового Кабинета министров. 

Опрос проводился с 5 по 13 декабря 2020 года по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий, методом личного интервью. Опрошено 2004 человека возрастом от 18 лет, погрешность не превышает 3,3%. Мы обратились в Деминициативы с вопросом о заказчике опроса. Они ответили, что опрос заказан в рамках проекта фонда Деминициативы. Этот проект существует при поддержке посольства Нидерландов.

Станислав Стороженко
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