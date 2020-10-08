Четыре авто, две квартиры и земля. Чиновника СБУ поймали на недостоверном декларировании

В агентстве отчитались о первых результатах проверки деклараций сотрудников СБУ

НАПК выявило недостоверные сведения на 800 000 грн в декларации начальника Управления СБУ в Николаевской области Виталия Герсака. Соответствующий обоснованный вывод направлен в НАБУ. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

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Там напомнили, что в этом году были открыты для общественности декларации чиновников СБУ. Впервые за четыре года существования э-декларирования НАПК начало проверку деклараций сотрудников СБУ.

В агентстве отчитались о первых результатах.

"НАПК выявило недостоверные сведения на 800 000 грн в декларации Виталия Герсака, начальника Управления СБУ в Николаевской области. Соответствующий обоснованный вывод направлен в НАБУ. Это первое уголовное производство по действующему чиновнику СБУ за декларирование недостоверных сведений", – говорится в сообщении.

Также НАПК направило в полицию материалы для составления 14 административных протоколов о совершении коррупционных правонарушений начальником первого управления экономической контрразведки СБУ Николем Беззубенко. Чиновник спецслужбы, используя служебное положение, систематически совершал действия в условиях реального конфликта интересов, сообщает агентство.

Кроме того, в суд направлены семь административных протоколов по фактам несвоевременного представления декларации сотрудниками СБУ.

Полиции переданы 25 материалов по фактам нарушения требований финансового контроля сотрудниками СБУ, которые не занимают ответственного положения.

Сейчас продолжаются полные проверки деклараций руководящего состава СБУ, сообщили в НАПК.

В феврале журналисты проекта Bihus.info в программе Наші гроші провели расследование об имуществе нового главы СБУ в Николаевской области Виталия Герсака. Авторы расследования заявляют, что правоохранитель и его семья владеют четырьмя автомобилями, двумя квартирами и землей.

Вадим Ребрина

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