Bihus.info о главе СБУ Николаевской области: четыре авто, две квартиры - видео

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Журналисты провели расследование и выяснили, каким имуществом владеет новый глава СБУ Николаевской области Виталий Герсак и его семья

Журналисты проекта Bihus.info в программе Наші гроші провели расследование об имуществе нового главы СБУ в Николаевской области Виталия Герсака.

Авторы расследования заявляют, что правоохранитель и его семья владеют четырьмя автомобилями, двумя квартирами и землей.

По словам журналистов, им не удалось получить комментарий у Герсака и его пресс-секретаря, но они поговорили с матерью и женой главы СБУ в Николаевской области.

СПРАВКА. Виталий Анатольевич Герсак родился в городе Немиров Винницкой области в 1983 году. Карьеру в правоохранительных органах начал в 2003 году с работы в подразделениях Винницкого уголовного розыска.
В 2011 году Виталий Герсак занимал должность начальника сектора уголовного розыска Линейного отдела станции Киев-Пассажирский УМВД Украины.
До этого, в 2010 году, он работал в Управлении по борьбе с организованной преступностью ГУ УМВД Киевской области.
После работы в органах МВД, Виталий Герсак перешел на работу в Службу безопасности Украины, также служил в Службе внешней разведки.
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Теги: виталий герсак, Бигус-инфо, bihus.info, сбу, наші гроші
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