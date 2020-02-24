Bihus.info о главе СБУ Николаевской области: четыре авто, две квартиры - видео

Журналисты проекта Bihus.info в программе Наші гроші провели расследование об имуществе нового главы СБУ в Николаевской области Виталия Герсака.



Авторы расследования заявляют, что правоохранитель и его семья владеют четырьмя автомобилями, двумя квартирами и землей.

По словам журналистов, им не удалось получить комментарий у Герсака и его пресс-секретаря, но они поговорили с матерью и женой главы СБУ в Николаевской области.

19 сентября в Николаеве глава Службы безопасности Украины Иван Баканов представил Герсака в качестве нового начальника СБУ в Николаевской области.