Четыре главные новости Украины и мира на 19:00 20 июля

1. С 21 ИЮЛЯ ВАКЦИНАЦИЮ ПРОТИВ КОВИДА В УКРАИНЕ ОТКРЫВАЮТ ДЛЯ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ – ЛЯШКО. С 21 июля все взрослые 18+, которые хотят вакцинироваться, могут привиться против ковида в ближайшем пункте вакцинации, пункте массовой вакцинации, или как организованный коллектив (подробнее).

2. СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2. США И ГЕРМАНИЯ ИДУТ К СОГЛАШЕНИЮ, УКРАИНА ПОЛУЧИТ ИНВЕСТИЦИИ – REUTERS. В ближайшие дни США и Германия объявят об урегулировании спора о строительстве газопровода "Северный поток-2" (подробнее).

3. МИЛЛИАРДЕР ДЖЕФФ БЕЗОС ПОБЫВАЛ С ЭКИПАЖЕМ В КОСМОСЕ И УСПЕШНО ВЕРНУЛСЯ НА ЗЕМЛЮ – ВИДЕО. 20 июля в 16:00 по Киеву суборбитальная "туристическая" ракета New Shepard компании Blue Origin впервые в истории компании вынесла на высоту свыше 100 км капсулу с экипажем. Полет возглавил владелец компании Джефф Безос, самый богатый человек в мире (подробнее).

4. ВЕРХОВНАЯ РАДА РАЗБЛОКИРОВАЛА ПОДПИСАНИЕ ЗАКОНА О РЕФОРМИРОВАНИИ УКРОБОРОНПРОМА. Депутаты Верховной Рады отклонили три проекта постановления об отмене результатов голосования по принятому во втором чтении законопроекту №3822 о реформировании государственного оборонного концерна Укроборонпром (подробнее).

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Вадим Ребрина

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