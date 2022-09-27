Четыре главные новости Украины и мира на 19:00 27 сентября

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2. Одесская область. ВСУ сбили три иранских ударных дрона из трех, Иран говорит – "мы за мир". В МИД Ирана заявили, что у страны "есть соглашение о военном сотрудничестве с Россией, но Иран не поддерживает ни одну из сторон" в войне, и "категорически против любых войн, будь то в Украине, Йемене или Палестине" (подробнее).

3. Дания показала, как выглядит утечка газа из Северных потоков – фото, видео. По данным датских военных, повреждение на обеих нитях Северного потока произошло на северо-западе от острова Борнгольм, а на одной из нитей Северного потока-2 – на юге (подробнее).

4. ГУР: В РФ теперь мобилизуют интеллигенцию из центральных регионов, карта смертей изменится. Под объявленную Путиным мобилизацию попадает интеллигенция из центральных регионов России. Украинская разведка прогнозирует, что теперь карта смертности в регионах РФ значительно изменится (подробнее).

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Оксана Житнюк

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