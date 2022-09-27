UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Четыре главные новости Украины и мира на 19:00 27 сентября

Цей матеріал також доступний українською
27.09.2022, 19:00
Четыре главные новости Украины и мира на 19:00 27 сентября - Фото
Иллюстративное фото - NASA

1. Космический корабль NASA успешно врезался в астероид – видео. Космический корабль NASA Double Asteroid Rendezvous Test (DART) 27 сентября врезался в небольшой астероид Диморф в 11 млн км от Земли. NASA назвало это первым в мире испытанием защиты планеты (подробнее).

2. Одесская область. ВСУ сбили три иранских ударных дрона из трех, Иран говорит – "мы за мир". В МИД Ирана заявили, что у страны "есть соглашение о военном сотрудничестве с Россией, но Иран не поддерживает ни одну из сторон" в войне, и "категорически против любых войн, будь то в Украине, Йемене или Палестине" (подробнее).

3. Дания показала, как выглядит утечка газа из Северных потоков – фото, видео. По данным датских военных, повреждение на обеих нитях Северного потока произошло на северо-западе от острова Борнгольм, а на одной из нитей Северного потока-2 – на юге (подробнее).

4. ГУР: В РФ теперь мобилизуют интеллигенцию из центральных регионов, карта смертей изменится. Под объявленную Путиным мобилизацию попадает интеллигенция из центральных регионов России. Украинская разведка прогнозирует, что теперь карта смертности в регионах РФ значительно изменится (подробнее).

Читайте также тексты дня:

Империя ГРУ сбросила маски. Как работают анонимные Telegram-каналы во время большой войны

РФ может ударить тактическим ядерным оружием. Чем это отличается от взрыва на ЧАЭС

Авто частично возместят, а жилье – нет. Что предлагают страховые компании во время войны

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
главное за день
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу (В2С)
Киев Eurosales
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 