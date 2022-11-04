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Четыре главные новости Украины и мира на 19:00 4 ноября

Цей матеріал також доступний українською
04.11.2022, 19:00
Четыре главные новости Украины и мира на 19:00 4 ноября - Фото
Пентагон (Фото: depositphotos.com)

1. Байден: Мы освободим Иран, они сами себя освободят очень скоро. Иранцы скоро освободят себя. Такое заявление сделал президент США Джо Байден на фоне протестов в Иране (подробнее).

2. G7 пообещала помочь Украине с ремонтом объектов энергетики, которые разбомбила Россия. Страны Большой семерки заявили, что помогут Украине с ремонтом разбомбленных объектов энергетики. Об этом говорится в заявлении министров иностранных дел G7 по итогам двухдневной встречи в Мюнстере (подробнее).

3. У Богуслаева нашли и арестовали активы почти на миллиард гривень. Суд арестовал имущество АО "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева и начальника департамента внешнеэкономической деятельности завода Олега Дзюбы (подробнее).

4. Пентагон объявил о дополнительной помощи Украине на $400 млн, включающей 45 танков. США и Нидерланды вместе оплатят восстановление находящихся в Чехии танков Т-72. В общей сложности Украине передадут 90 танков (подробнее).

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Оксана Житнюк
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