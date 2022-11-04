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Байден: Мы освободим Иран, они сами себя освободят очень скоро

Цей матеріал також доступний українською
04.11.2022, 07:55
Байден: Мы освободим Иран, они сами себя освободят очень скоро - Фото
Джо Байден (фото - ЕРА)

Иранцы скоро освободят себя. Такое заявление сделал президент США Джо Байден на фоне протестов в Иране, передает Associated Press.

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Он выступал на предвыборном митинге в поддержку представителя демократов Майка Левина. На мероприятии сторонники протестов подняли телефоны с надписью FREE IRAN ("Свободу Ирану").

"Не волнуйтесь, мы освободим Иран. Они освободят себя очень скоро", – сказал Байден.

  • В Иране с сентября продолжаются протесты после гибели в полиции нравов девушки, которая якобы неправильно носила хиджаб.
  • Иран поставляет России дроны и может поставить ракеты. МИД хочет разорвать с ним дипломатические отношения.

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Марко Сировой
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протесты Иран джо байден
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