Иран направит РФ более 200 дронов Shahed-136, Mohajer-6 и Arash-2 в начале ноября — ГУР

Иран планирует направить россиянам более 200 дронов Shahed-136, Mohajer-6 и Arash-2 уже в начале ноября. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.

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Разведчики заявляют, что иранцы планируют отправить новую партию боевых дронов в ближайшее время — поставка будет проходить через Каспийское море в порт Астрахани.

Беспилотники будут поступать в разобранном виде — в дальнейшем на территории РФ их соберут, перекрасят и нанесут российскую маркировку, в частности, "Герань-2".

Ранее канал CNN со ссылкой на представителей западной страны, которая "внимательно следит за иранской программой вооружений" сообщил о том, что Иран готовится отправить РФ около 1000 баллистических ракет малой дальности класса "земля-земля" и ударных беспилотников для войны против Украины.

СПРАВКА. В начале осени к ракетным ударам Россия подключила иранские дроны-камикадзе Shahed-136 — оккупанты маркируют их как "Герань-2". 24 сентября МИД Украины . В начале осени к ракетным ударам Россия подключила иранские дроны-камикадзе Shahed-136 — оккупанты маркируют их как "Герань-2". 24 сентября МИД Украины призвал Иран "немедленно прекратить поставки оружия в РФ для убийств украинцев, а не искать оправдания". Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что Тегеран не предоставлял России какого бы то ни было оружия для использования в войне против Украины, и настаивает на необходимости политического решения конфликта.

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Дмитро Гриниченко

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