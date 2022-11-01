Иран направит РФ более 200 дронов Shahed-136, Mohajer-6 и Arash-2 в начале ноября — ГУР
Иран планирует направить россиянам более 200 дронов Shahed-136, Mohajer-6 и Arash-2 уже в начале ноября. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Разведчики заявляют, что иранцы планируют отправить новую партию боевых дронов в ближайшее время — поставка будет проходить через Каспийское море в порт Астрахани.
Беспилотники будут поступать в разобранном виде — в дальнейшем на территории РФ их соберут, перекрасят и нанесут российскую маркировку, в частности, "Герань-2".
Ранее канал CNN со ссылкой на представителей западной страны, которая "внимательно следит за иранской программой вооружений" сообщил о том, что Иран готовится отправить РФ около 1000 баллистических ракет малой дальности класса "земля-земля" и ударных беспилотников для войны против Украины.
- Ранее в Пентагоне сообщили, что пока не подтверждают заявление начальника Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова о том, что Иран поставит России баллистические ракеты малой дальности в ближайшее время.
- Союз России и Ирана является серьезной угрозой, на которую нужно обращать пристальное внимание, заявил представитель Государственного департамента США Ведант Патель.
- Иран будет поставлять России ракеты класса "земля-земля" в ближайшее время, ожидается прибытие групп "советников" для обучения, заявляли в ГУР.
Читайте также: Китай осудил санкции против Ирана за помощь России в войне. Называет их "незаконными"
Комментарии