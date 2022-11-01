UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Иран направит РФ более 200 дронов Shahed-136, Mohajer-6 и Arash-2 в начале ноября — ГУР

Цей матеріал також доступний українською
01.11.2022, 15:34
Иран направит РФ более 200 дронов Shahed-136, Mohajer-6 и Arash-2 в начале ноября — ГУР - Фото
Иранские беспилотники (Фото: ГУР)

Иран планирует направить россиянам более 200 дронов Shahed-136, Mohajer-6 и Arash-2 уже в начале ноября. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны. 

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Разведчики заявляют, что иранцы планируют отправить новую партию боевых дронов в ближайшее время — поставка будет проходить через Каспийское море в порт Астрахани. 

Беспилотники будут поступать в разобранном виде — в дальнейшем на территории РФ их соберут, перекрасят и нанесут российскую маркировку, в частности, "Герань-2". 

Ранее канал CNN со ссылкой на представителей западной страны, которая "внимательно следит за иранской программой вооружений" сообщил о том, что Иран готовится отправить РФ около 1000 баллистических ракет малой дальности класса "земля-земля" и ударных беспилотников для войны против Украины. 

СПРАВКА. В начале осени к ракетным ударам Россия подключила иранские дроны-камикадзе Shahed-136 — оккупанты маркируют их как "Герань-2". 24 сентября МИД Украины призвал Иран "немедленно прекратить поставки оружия в РФ для убийств украинцев, а не искать оправдания". Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что Тегеран не предоставлял России какого бы то ни было оружия для использования в войне против Украины, и настаивает на необходимости политического решения конфликта.

Читайте также: Китай осудил санкции против Ирана за помощь России в войне. Называет их "незаконными"

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Россия война Иран разведка беспилотники
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 