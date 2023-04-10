Четыре главных новости Украины и мира на 19:00 10 апреля

1. В УКРАИНУ ИЗ ПЛЕНА РФ ВЕРНУЛИСЬ 100 ВОЕННЫХ. Вернулись 80 защитников и 20 защитниц. Среди них девятеро – офицеры, остальные – представители рядового и сержантского состава. Самому младшему из освобожденных – 19 лет. (подробнее)

2. РАДА ПРОГОЛОСОВАЛА ЗА ВОЗВРАЩЕНИЕ ВОЕННЫМ НАДБАВКИ В 30 000 ГРИВЕН. На период действия военного положения военнослужащие, полицейские и сотрудники ГСЧС должны получать 30 000 грн надбавки, независимо от возложенных на них задач или районов прохождения службы. (подробнее)

3. В УКРАИНЕ ВОЗОБНОВЛЯЕТСЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ПОСЛЕ РАКЕТНОГО ТЕРРОРА РФ ПО ЭНЕРГЕТИКЕ. В течение февраля-марта экономическая активность возобновлялась после приостановки этого процесса в конце 2022 года из-за энергетического террора со стороны РФ. (подробнее)

4. СМИ ПИШУТ, ЧТО "СЕКРЕТЫ" США МОГУТ БЫТЬ ПОДДЕЛКОЙ, А ВСУ СМЕНИЛИ ПЛАНЫ. Агентство Reuters заявило, что слитые в медиа "секретные документы" США о контрнаступлении ВСУ могут быть подделкой, а CNN пишет, что Украина изменила военные планы из-за этого. (подробнее)

Читайте также:

Призрак монополии. Как заставить власть услышать местное самоуправление во время войны

Зерно раздора. Европейские фермеры против украинской пшеницы. Почему и какие риски?

Наталія Медведєва

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.