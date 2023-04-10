UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Четыре главных новости Украины и мира на 19:00 10 апреля

Цей матеріал також доступний українською
10.04.2023, 19:00
Четыре главных новости Украины и мира на 19:00 10 апреля - Фото
Фото - Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

1. В УКРАИНУ ИЗ ПЛЕНА РФ ВЕРНУЛИСЬ 100 ВОЕННЫХ. Вернулись 80 защитников и 20 защитниц. Среди них девятеро – офицеры, остальные – представители рядового и сержантского состава. Самому младшему из освобожденных – 19 лет. (подробнее)

2. РАДА ПРОГОЛОСОВАЛА ЗА ВОЗВРАЩЕНИЕ ВОЕННЫМ НАДБАВКИ В 30 000 ГРИВЕН. На период действия военного положения военнослужащие, полицейские и сотрудники ГСЧС должны получать 30 000 грн надбавки, независимо от возложенных на них задач или районов прохождения службы. (подробнее)

3. В УКРАИНЕ ВОЗОБНОВЛЯЕТСЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ПОСЛЕ РАКЕТНОГО ТЕРРОРА РФ ПО ЭНЕРГЕТИКЕ. В течение февраля-марта экономическая активность возобновлялась после приостановки этого процесса в конце 2022 года из-за энергетического террора со стороны РФ. (подробнее)

4. СМИ ПИШУТ, ЧТО "СЕКРЕТЫ" США МОГУТ БЫТЬ ПОДДЕЛКОЙ, А ВСУ СМЕНИЛИ ПЛАНЫ. Агентство Reuters заявило, что слитые в медиа "секретные документы" США о контрнаступлении ВСУ могут быть подделкой, а CNN пишет, что Украина изменила военные планы из-за этого. (подробнее)

Читайте также: 

Призрак монополии. Как заставить власть услышать местное самоуправление во время войны

Зерно раздора. Европейские фермеры против украинской пшеницы. Почему и какие риски?

Наталія Медведєва
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
главное за день
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 