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Четыре главных новости Украины и мира на 19:00 26 декабря

Цей матеріал також доступний українською
26.12.2022, 19:00
Четыре главных новости Украины и мира на 19:00 26 декабря - Фото
Вспышка в районе аэродрома в Энегльсе с камер видеонаблюдения (скриншот видео)

1. ДУБЛЬ ДВА. ВЗРЫВЫ В ЭНГЕЛЬСЕ, ГДЕ АВИАБАЗА РОССИЙСКИХ ОКУПАНТОВ – ВИДЕО. Ночью 26 декабря российские города-спутники Саратов и Энгельс услышали мощные взрывы, которые вместе со световой вспышкой зафиксировали вебкамеры (подробнее).

2. НБУ СОЗДАЛ ОБЩУЮ СЕТЬ БАНКОВ. ОНА БУДЕТ РАБОТАТЬ И ВО ВРЕМЯ БЛЕКАУТА. Национальный банк Украины создал общую банковскую сеть Power Banking, которая будет работать даже в условиях блекаута (подробнее).

3. ЕРМАК И TELEGRAM-КАНАЛЫ НАМЕКАЛИ НА УСПЕХ В ЛУГАНСКОЙ ОБЛАСТИ. ВСУ: ЕСТЬ ПОВОД ДЛЯ ОПТИМИЗМА. В Восточной группировке войск прокомментировали слухи о якобы продвижении Вооруженных Сил Украины в Луганской области (подробнее).

4. У РЕЗНИЧЕНКО ПРОХОДЯТ ОБЫСКИ ПО ДЕЛУ "БОЛЬШОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" – СХЕМЫ. Сегодня, 26 декабря, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины проводят обыски в Днепре у фигурантов уголовного дела, связанного с "Большим строительством", среди которых председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко (подробнее).

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Вадим Ребрина
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