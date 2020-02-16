Четырех украинских рыбаков "арестовали" на 10 суток

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Керченский "городской суд" "арестовал" на 10 суток четверых граждан Украины, захваченных крымскими оккупантами в Азовском море якобы за незаконный вылов рыбы. Об этом сообщает российский пропагандистский ресурс ТАСС.

Захваченные признаны "виновными" по админстатье РФ за "неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника органов федеральной службы безопасности в связи с исполнением им служебных обязанностей, а равно воспрепятствование исполнению им служебных обязанностей".

За вылов рыбы также возбуждено дело по статье "нарушение правил добычи (вылова) водных биологических ресурсов".