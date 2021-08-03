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Чиновникам временно запретили ездить в боевые районы на Донбассе. Разумкова не пустили

Цей матеріал також доступний українською
03.08.2021, 12:44
Чиновникам временно запретили ездить в боевые районы на Донбассе. Разумкова не пустили - Фото
Украинский патруль на месте разведения войск на Донбассе (Фото: Влад Стасов/ЕРА)

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный сообщил о временном запрете на посещение должностными лицами зоны проведения Операции объединенных сил. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

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Из-за этого решения спикер парламента Дмитрий Разумков был вынужден отменить свою поездку в районы боевых действий на Донбассе.

В пресс-службе Рады отмечают, что основной целью командировки Разумкова должно было стать ознакомление с оперативной ситуацией в ООС, а также общение с местными жителями и военнослужащими украинской армии.

По словам Залужного, запрет наложен из-за процесса приема-передачи должности командующего ООС.

"Этот процесс должен состояться в спокойной рабочей обстановке для обеспечения бесперебойного выполнения задач по обороне государства. Надеюсь на понимание политиков и чиновников", – пишет главнокомандующий в Facebook.

Станислав Стороженко
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верховная рада война на Донбассе оос ВСУ генштаб Дмитрий Разумков
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