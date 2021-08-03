Чиновникам временно запретили ездить в боевые районы на Донбассе. Разумкова не пустили

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный сообщил о временном запрете на посещение должностными лицами зоны проведения Операции объединенных сил. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

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Из-за этого решения спикер парламента Дмитрий Разумков был вынужден отменить свою поездку в районы боевых действий на Донбассе.

В пресс-службе Рады отмечают, что основной целью командировки Разумкова должно было стать ознакомление с оперативной ситуацией в ООС, а также общение с местными жителями и военнослужащими украинской армии.

По словам Залужного, запрет наложен из-за процесса приема-передачи должности командующего ООС.

"Этот процесс должен состояться в спокойной рабочей обстановке для обеспечения бесперебойного выполнения задач по обороне государства. Надеюсь на понимание политиков и чиновников", – пишет главнокомандующий в Facebook.

23 июля президент Владимир Зеленский вместе с коллегой из Швейцарии Симонеттой Соммаругой отправился с рабочей поездкой на Донбасс.

27 июля президент Зеленский назначил нового главнокомандующего Вооруженных сил. Им стал Залужный, который до этого был командующим войсками оперативного командования "Север". Что нужно о нем знать – в материале LIGA.net.

Станислав Стороженко

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