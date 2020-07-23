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Зеленский повез на Донбасс швейцарского президента – покажет ей стройку

23.07.2020, 10:53
Зеленский повез на Донбасс швейцарского президента – покажет ей стройку - Фото
Владимир Зеленский и Симонетта Соммаруга (фото – пресс-служба ОП)

Президенты посетят две области, где идет война

Президент Владимир Зеленский вместе с коллегой из Швейцарии Симонеттой Соммаругой, которая в Украине уже третий день, отправился с рабочей поездкой на Донбасс. Сегодня они побывают в Донецкой и Луганской областях, сообщила пресс-служба Офиса президента.

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На востоке президенты встретятся с наблюдателями ОБСЕ, сотрудниками Красного креста, а также представителями ООН.

Зеленский и Соммаруга "изучат гуманитарную ситуацию в области" и поговорят с руководством Донецкой облгосадминистрации.

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О встрече с руководством ЛОГА ничего не говорится, но в Луганской области они ознакомятся с реализацией программы "Большая стройка".

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Евгений Пилипенко
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