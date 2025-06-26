Количество гражданских жертв в Украине увеличилось на 50% по сравнению с 2024 годом – ООН

В организации считают, что для России последствия ее ударов по украинским городам "предсказуемы"

Последствия атаки по Днепру (Фото: Telegram Сергея Лисака)

Число жертв среди гражданского населения за первые пять месяцев 2025 года было почти на 50% выше, чем за аналогичный период прошлого года из-за сознательной тактики России бить баллистическими ракетами по украинским городам. Об этом сообщается в очередном отчете миссии Организации объединенных наций по мониторингу прав человека в Украине.

"Баллистические ракеты, когда они используются в густонаселенных районах, наносят широкомасштабный ущерб гражданскому населению, который можно предусмотреть", – заявила глава миссии Даниэль Белл.

Как отметили в ООН, летом тенденция может сохраниться, учитывая недавние российские атаки по Днепропетровской и Одесской областям.

По словам Белл, время, когда были совершены эти удары, также подчеркивает сознательное намерение России нанести как можно больший вред людям.

"Нападения произошли днем, когда гражданские лица были на работе, в поездах или в школе. Само лишь время сделало большое количество жертв среди гражданского населения вполне предсказуемым", – заявила она.