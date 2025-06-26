Количество гражданских жертв в Украине увеличилось на 50% по сравнению с 2024 годом – ООН
Число жертв среди гражданского населения за первые пять месяцев 2025 года было почти на 50% выше, чем за аналогичный период прошлого года из-за сознательной тактики России бить баллистическими ракетами по украинским городам. Об этом сообщается в очередном отчете миссии Организации объединенных наций по мониторингу прав человека в Украине.
"Баллистические ракеты, когда они используются в густонаселенных районах, наносят широкомасштабный ущерб гражданскому населению, который можно предусмотреть", – заявила глава миссии Даниэль Белл.
Как отметили в ООН, летом тенденция может сохраниться, учитывая недавние российские атаки по Днепропетровской и Одесской областям.
По словам Белл, время, когда были совершены эти удары, также подчеркивает сознательное намерение России нанести как можно больший вред людям.
"Нападения произошли днем, когда гражданские лица были на работе, в поездах или в школе. Само лишь время сделало большое количество жертв среди гражданского населения вполне предсказуемым", – заявила она.
- Ранее мониторинговая миссия ООН уже фиксировала увеличение жертв среди гражданских из-за российских ударов баллистикой по украинским городам.
- В частности, атака РФ по Кривому Рогу в апреле стала самой большой по числу погибших детей с февраля 2022 года.