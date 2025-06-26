Кількість цивільних жертв в Україні збільшилася на 50% порівняно з 2024 роком – ООН

В організації вважають, що для Росії наслідки її ударів по українських містах "передбачувані"

Наслідки атаки по Дніпру (Фото: Telegram Сергія Лисака)

Кількість жертв серед цивільного населення за перші п'ять місяців 2025 року була майже на 50% вищою, ніж за аналогічний період минулого року через свідому тактику Росії бити балістичними ракетами по українських містах. Про це повідомляється у черговому звіті місії Організації об'єднаних націй з моніторингу прав людини в Україні.

"Балістичні ракети, коли вони використовуються в густонаселених районах, завдають передбачуваної та широкомасштабної шкоди цивільному населенню", – заявила голова місії Даніель Белл.

Як зазначили в ООН, влітку тенденція може зберегтися з огляду на нещодавні російські атаки по Дніпропетровській та Одеській областях.

За словами Белл, час, коли були здійснені ці удари, також підкреслює свідомий намір Росії завдати якомога більшої шкоди людям.

"Напади сталися вдень, коли цивільні особи були на роботі, в поїздах або в школі. Сам лише час зробив велику кількість жертв серед цивільного населення цілком передбачуваною", – заявила вона.