Число казней в мире выросло до наивысшего уровня почти за 10 лет – Amnesty International

По данным организации, больше всего смертных приговоров выносят в Китае, Иране, Саудовской Аравии и других странах на Ближнем Востоке и в Азии

Иллюстративное фото: Mostafa Meraji / Unsplash

В 2023 году количество казней во всем мире выросло до самого высокого уровня почти за десятилетие – в частности, этот показатель является самым большим среди стран Ближнего Востока и Азии. Об этом говорится в ежегодном отчете британской неправительственной правозащитной организации Amnesty International (AI).

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Как проинформировали в AI, в 2023 году в целом произошло 1153 казни, не учитывая тысячи из тех, которые, вероятно, произошли в Китае. Эти данные свидетельствуют об увеличении числа смертных казней более чем на 30% по сравнению с 2022 годом.

В организации заявили, что это самый высокий показатель, зафиксированный с 2015 года, когда было совершено 1634 казни.

В пятерку стран с наибольшим количеством казненных в 2023 году вошли Китай (тысячи случаев), Иран (853), Саудовская Аравия (172), Сомали (38) и США (24). На Иран приходится 74% всех зарегистрированных казней, тогда как на Саудовскую Аравию – 15%.

Правозащитники объяснили, что одним из лидеров вынесения смертных приговоров остается Китай, однако настоящие масштабы казней остаются неизвестными – эти данные являются государственной тайной. Но общая цифра, зафиксированная AI, составляет около тысячи случаев.

Кроме того, всплеск зарегистрированных казней произошел и из-за Ирана, считает генеральный секретарь AI Аньес Калламар.

"Иранские власти продемонстрировали полное пренебрежение к человеческой жизни и увеличили количество казней за преступления, связанные с наркотиками, еще больше подчеркивая дискриминационное влияние смертной казни на наиболее маргинализованные и обедневшие общины Ирана", – сказала она.

Также казни были зафиксированы и в таких странах, как Ирак, Йемен, Египет, Бангладеш, Кувейт, Сингапур, Афганистан, Северная Корея, Палестина, Сирия и Вьетнам.

В то же время в организации добавили, что, несмотря на увеличение числа казней, количество стран, где они происходят, достигло самого низкого показателя за последние годы.