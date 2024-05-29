Число страт у світі зросло до найвищого рівня за майже десятиліття – Amnesty International

За даними організації, найбільше смертних вироків виносять у Китаї, Ірані, Саудівській Аравії та інших країнах на Близькому Сході та в Азії

Ілюстративне фото: Mostafa Meraji / Unsplash

У 2023 році кількість страт у всьому світі зросла до найвищого рівня майже за десятиліття – зокрема, цей показник є найбільшим серед країн Близького Сходу та Азії. Про це йдеться у щорічному звіті британської неурядової правозахисної організації Amnesty International (AI).

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Як проінформували в AI, у 2023 році загалом відбулося 1153 страти, не враховуючи тисячі з тих, які, ймовірно, трапились у Китаї. Ці дані свідчать про збільшення числа смертних вироків на понад 30%, порівнюючи з 2022 роком.

В організації заявили, що це найвищий показник, зафіксований з 2015 року, коли було здійснено 1634 страти.

До п’ятірки країн із найбільшою кількістю страчених у 2023 році увійшли Китай (тисячі випадків), Іран (853), Саудівська Аравія (172), Сомалі (38) та США (24). На Іран припадає 74% усіх зареєстрованих страт, тоді як на Саудівську Аравію – 15%.

Правозахисники пояснили, що одним із лідерів винесення смертних вироків залишається Китай, однак справжні масштаби страт залишаються невідомими – ці дані є державною таємницею. Але загальна цифра, зафіксована AI, становить близько тисячі випадків.

Крім цього, сплеск зареєстрованих страт стався й через Іран, вважає генеральна секретарка AI Аньєс Калламар.

"Іранська влада продемонструвала повну зневагу до людського життя та збільшила кількість страт за злочини, пов’язані з наркотиками, ще більше підкреслюючи дискримінаційний вплив смертної кари на найбільш маргіналізовані та збіднілі громади Ірану", – сказала вона.

Також страти були зафіксовані й у таких державах, як Ірак, Ємен, Єгипет, Бангладеш, Кувейт, Сінгапур, Афганістан, Північна Корея, Палестина, Сирія та В'єтнам.

Водночас в організації додали, що, попри збільшення числа страт, кількість країн, де вони відбуваються, досягла найнижчого показника за останні роки.