Число погибших в результате обстрела Запорожья возросло до 13 – фото

Число жертв ракетного удара по Запорожью, который Россия нанесла в ночь на 2 марта, возросло до 13 человек, сообщила в воскресенье утром Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"Сотрудники ГСЧС спасли 11 человек, а также четырех кошек и собаку. Из-под завалов дома спасатели извлекли тела 13 погибших, среди которых был восьмимесячный ребенок", – говорится в сообщении ведомства.

За последние сутки из-под завалов извлечены двое погибших.

Коммунальные службы вывезли более 853 тонн строительных обломков.

Запорожье попало под обстрел ночью 2 марта. Одна из ракет попала в пятиэтажный жилой дом, полностью разрушив подъезд и более десяти квартир.

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Андрій Водяний

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