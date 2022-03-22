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Читатели POLITICO назвали Зеленского самым влиятельным человеком в Европе

Цей матеріал також доступний українською
22.03.2022, 21:51
Читатели POLITICO назвали Зеленского самым влиятельным человеком в Европе - Фото
Владимир Зеленский. Фото пресс-служба ОП

Читатели POLITICO назвали президента Украины Владимира Зеленского самым влиятельным человеком в Европе.

Онлайн-голосование "Выбор аудитории" обновило ежегодный список самых влиятельных людей POLITICO-28, опубликованный в декабре. 

В свете вторжения России в Украину и последовавших за этим глубоких геополитических и экономических сдвигов издание POLITICO предложило читателям проголосовать за изменения в списке.

Один из участников опроса, который был запущен в начале марта, назвал Зеленского "маяком надежды", который стремится к "миру, демократии и порядочности", пока Украина пытается противостоять вторжению российских войск.

С тех пор, как ранним утром 24 февраля началась война, Зеленский регулярно публиковал видеообращения в социальных сетях. Он также выступил с мощными речами в Конгрессе США, парламенте Великобритании, Бундестаге Германии, каждый раз говоря, что Украина нуждается в большей поддержке Запада в ее борьбе против России.

Как пишут в POLITICO, его обращения помогли изменить характер дебатов в европейских столицах, вызвав такой разворот в государственной политике, который был немыслим всего несколько месяцев назад.

Например, Германия приостановила строительство газопровода "Северный поток-2" незадолго до вторжения и нарушила давнее табу на отправку оружия в зоны конфликта, а также пообещала увеличить расходы на оборону. Страны, которые недавно критиковали миграционную политику Европы, такие как Польша и Венгрия, открыли свои границы для миллионов беженцев, спасающихся от войны в Украине.

Дмитрий Смирнов
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война России против Украины
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