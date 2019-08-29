Чийгоз назвал дату возвращения политзаключенных из России

Ахтем Чийгоз (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Ахтем Чийгоз заявил, что освобождение украинских политзаключенных произойдет в пятницу, 30 августа. Об этом он сообщает Интерфакс-Украина.

"Олег Сенцов в (московском СИЗО, - ред.) Лефортово. По той информации, что я знаю, в пятницу должны прибыть. Все вместе. Но это все настолько предположительно. Я сам прошел этот путь, и знаю, что изменения возможны. В целом, то, что этот вопрос поставлен "на рельсы" и будет отработан – это да", - отметил Чийгоз.

перевели из колонии в городе Лабытнанги в СИЗО Москвы. Сегодня Сенцова

Режиссер-активист Сенцов, осужденный в РФ на 20 лет тюрьмы по сфабрикованному делу, находится в колонии в городе Лабытнанги в Заполярье. В Крыму у него остались дети: 16-летняя Алина и 13-летний Влад.

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