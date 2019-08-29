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Сенцова доставили в Москву из колонии в Лабытнанги - росСМИ

Сенцова доставили в Москву из колонии в Лабытнанги - росСМИ - Фото
Олег Сенцов до голодовки (фото - агентство Радио Свобода)
29.08.2019, 10:58

По информации росСМИ, украинский политзаключенный находится в Бутырской тюрьме

Украинский политзаключенный, режиссер Олег Сенцов переведен из колонии в городе Лабытнанги в московскую Бутырскую тюрьму. Об этом сообщают росСМИ.

"Сенцов переправлен из колонии в ЯМАО, где он отбывал наказание, в Москву - в Бутырку", - уточнил собеседник российского Интерфакса.

По словам собеседника, Сенцов доставлен в Москву в рамках предстоящего обмена между РФ и Украиной.

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Адвокат Сенцова Дмитрий Динзе пока не подтвердил эту информацию.

Режиссер-активист Сенцов, осужденный в РФ на 20 лет тюрьмы по сфабрикованному делу, находится в колонии в городе Лабытнанги в Заполярье. В Крыму у него остались дети: 16-летняя Алина и 13-летний Влад.

25 октября 2018 года Сенцов по решению Европарламента стал лауреатом премии "За свободу мысли" им. Сахарова. 

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