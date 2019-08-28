Подписал. ГПУ показала согласие Вышинского на обмен: документ

Бывший главный редактор ныне закрытого ресурса РИА Новости-Украина Кирилл Вышинский подписал заявление о согласии на обмен. Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган, но вскоре удалила этот пост.
Спикер генпрокурора опубликовала фотокопию заявления и акцентировала внимание на утверждениях Вышинского и его адвоката, которые настаивали на том, что экс-главред РИА Новости-Украина отказывался от возможного обмена на политических заключенных Кремля.
В частности, она процитировала Вышинского, сказавшего на выходе из суда: "В таких серьезных вещах своего мнения не меняют. Как это возможно по отношению к невиновному человеку?".
В ГПУ добавили: "Сегодня в судебном заседании изменение меры пресечения Вышинскому состоялась в рамках подготовки к обмену "35 на 35" и с согласия самого Вышинского". Ранее официальных сообщений об этом не было.
Читайте также: Тема дня. Украина и Россия готовят большой обмен. Что можно рассказать