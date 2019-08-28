Подписал. ГПУ показала согласие Вышинского на обмен: документ

Кирилл Вышинский в суде (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Бывший главный редактор ныне закрытого ресурса РИА Новости-Украина Кирилл Вышинский подписал заявление о согласии на обмен. Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган, но вскоре удалила этот пост.

Спикер генпрокурора опубликовала фотокопию заявления и акцентировала внимание на утверждениях Вышинского и его адвоката, которые настаивали на том, что экс-главред РИА Новости-Украина отказывался от возможного обмена на политических заключенных Кремля.

В частности, она процитировала Вышинского, сказавшего на выходе из суда: "В таких серьезных вещах своего мнения не меняют. Как это возможно по отношению к невиновному человеку?".

В ГПУ добавили: "Сегодня в судебном заседании изменение меры пресечения Вышинскому состоялась в рамках подготовки к обмену "35 на 35" и с согласия самого Вышинского". Ранее официальных сообщений об этом не было.

Сегодня суд отпустил Вышинского, подозреваемого в государственной измене. Меру пресечения ему изменили с содержания под стражей на личное обязательство.

Ранее адвокат Вышинского Андрей Доманский рассказал , что его подзащитный письменно не просил об обмене.

По версии СБУ, РФ использовала издание РИА Новости в информационной войне против Украины. Вышинский закрытым указом президента РФ награжден медалью "за возвращение Крыма". 15 мая его задержали

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