Адвокат рассказал, готовится ли Вышинский к обмену

Кирилл Вышинский в суде (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Адвокат бывшего главного редактора ныне закрытого ресурса РИА Новости-Украина Кирилла Вышинского Андрей Доманский рассказал, что его подзащитный письменно не просил об обмене. Об этом юрист сообщил Украинской правде.

По словам адвоката, никаких заявлений об обмене Вышинский не писал и не высказывал подобного желания.

"К нему обращались украинские политики, в частности омбудсмен Денисова, с просьбой написать такие заявления. На что было отказано", - заверил адвокат.

Доманский отметил, что вопрос об обмене Вышинскому задавали несколько раз, но он "не является вещью, которую можно на что-то менять".

"Он не признает свою вину и понимает, что его задержали с единственной целью - осуществить этот так называемый обмен", - заявил адвокат Вышинского. И добавил: подзащитный отказывается писать заявления об обмене, чтобы таким образом не признать свою вину.

Он также добавил, что если какие-то переговоры об обмене в последнее время и велись, то он о них не знает, потому что сторону защиты "никоим образом никогда в этот процесс не включали".

В свою очередь в пресс-службе омбудсмена корреспонденту LIGA.net не подтвердили информацию адвоката о просьбах Денисовой писать заявление на обмен. Там уточнили, что такие факты им неизвестны.

21 августа в росСМИ появилась информация, что обмен пленными между Украиной и РФ может произойти в ближайшие недели.

Позже информацию о контактах по обмену пленными подтвердили в пресс-службе президента страны-агрессора РФ.

Сегодня президент Владимир Зеленский сказал, когда ожидать первых результатов по пленным.

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