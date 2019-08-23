Первые результаты по пленным будут в ближайшие дни - Зеленский

Владимир Зеленский (фото - president.gov.ua)

Президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает решения по вопросу освобождения украинских военнопленных и заложников в России уже в ближайшие дни. Об этом он сказал на открытии II Международного волонтерского и ветеранского форума "Там, где мы – там Украина".

"Мы ждем результатов шаг за шагом. Первые результаты должны быть уже в ближайшие дни. Не хочу загадывать", - сказал Зеленский.

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Он добавил, что лично занимается этим вопросом на протяжении двух месяцев.

"Я работаю над этим уже два месяца. Дайте мне выполнить свою работу. Я этим занимаюсь лично. Я не знаю, кто там что говорит и кто чем занимается. Дайте мне сделать мое дело", - подчеркнул президент.

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