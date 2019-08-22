Украинского моряка могут обменять на экс-беркутовца

Украинские моряки во время так называемого "суда" в РФ (фото - ЕРА)

Экс-беркутовец Александр Саттаров, которого судят за участие в аннексии Крыма, проходит юридические процедуры оформления обмена на плененного РФ украинского моряка. Об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на адвоката Саттарова Игоря Свиницкого.

"Он поставлен на обмен. И меняется на одного нашего моряка. Это официально подтвержденная информация", - сообщил юрист.

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Имя украинского моряка и других подробностей Свиницкий раскрывать не стал.

Справка. Экс-беркутовца Саттарова подозревают в госизмене за участие в захвате украинского военного аэродрома "Бельбек" в Севастополе в 2014 году.

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