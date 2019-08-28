Суд освободил пропагандиста Вышинского

Кирилл Вышинский в суде (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Суд отпустил бывшего главного редактора ныне закрытого ресурса РИА Новости-Украина Кирилла Вышинского, подозреваемого в государственной измене. Меру пресечения ему изменили с содержания под стражей на личное обязательство.

"28 августа Киевский апелляционный суд отменил решение Подольского районного суда Киева от 19 июля 2019 года, которым было продлено содержание под стражей руководителю незарегистрированной организации РИА Новости-Украина, и изменил меру пресечения на личное обязательство", - уточнили в пресс-службе прокуратуры АРК.

Отвечая на вопрос, какие будут дальнейшие действия, Вышинский в суде сказал: "Я не готов к конкретным планам".

Он находился под стражей один год и три месяца.

Ранее адвокат Вышинского Андрей Доманский рассказал, что его подзащитный письменно не просил об обмене.