Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Суд освободил пропагандиста Вышинского

Суд освободил пропагандиста Вышинского - Фото
Кирилл Вышинский в суде (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
28.08.2019, 12:03

Бывший главный редактор ныне закрытого ресурса РИА Новости-Украина находился под стражей год и три месяца

Суд отпустил бывшего главного редактора ныне закрытого ресурса РИА Новости-Украина Кирилла Вышинского, подозреваемого в государственной измене. Меру пресечения ему изменили с содержания под стражей на личное обязательство.

"28 августа Киевский апелляционный суд отменил решение Подольского районного суда Киева от 19 июля 2019 года, которым было продлено содержание под стражей руководителю незарегистрированной организации РИА Новости-Украина, и изменил меру пресечения на личное обязательство", - уточнили в пресс-службе прокуратуры АРК.

Отвечая на вопрос, какие будут дальнейшие действия, Вышинский в суде сказал: "Я не готов к конкретным планам".

Он находился под стражей один год и три месяца.

Ранее адвокат Вышинского Андрей Доманский рассказал, что его подзащитный письменно не просил об обмене.

  • По версии СБУ, РФ использовала издание РИА Новости в информационной войне против Украины. Вышинский закрытым указом президента РФ награжден медалью "за возвращение Крыма". 15 мая его задержали.
  • В июне Вышинский заявил, что отказывается от украинского гражданства и обратился к президенту РФ Владимиру Путину за помощь. В ГМС ответили, что выход Вышинского из украинского гражданства невозможен, для этого существует специальная процедура.
  • 6 сентября Херсонский городской суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о продлении срока ареста бывшего руководителя РИА Новости до 4 ноября.
Напишите нам
кирилл вышинский личное обязательство пропаганда
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 