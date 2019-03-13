СБУ обыскала члена Союза писателей РФ: "Его курировали из России"

Фото: ssu.gov.ua

В СБУ заявили, что в Черкассах заблокировали распространение членом Союза писателей РФ провокационных материалов о создании Православной церкви Украины. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По информации ведомства, житель Черкасс, уроженец РФ, член Союза писателей России, изготовлял "по заказу российских кураторов" материалы, в которых осуждал получение томоса об автокефалии и вообще создание Поместной церкви Украины.

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Эти материалы, говорят в СБУ, он распространял на российских интернет-сайтах.

Во время обыска дома у жителя Черкасс обнаружили компьютерную технику с провокационными, по мнению СБУ, материалами, флэш-накопители и ноутбук. Изъятое направлено на экспертизу.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии) УК.

Решается вопрос о сообщении гражданину о подозрении.

Ранее в СБУ заявили, что предотвратили попытки спецслужб РФ организовать хакерские атаки на государственные учреждения, которые задействованы в подготовке и проведении выборов президента.