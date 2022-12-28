Члены ООН должны подумать о создании трибунала по России – комиссар по правам человека

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал начать судебные преследования преступлений, совершенных в ходе войны России против Украины. Об этом он сказал в интервью агентству epd, сообщает DW.

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"Преступники должны знать, что им не удастся уйти от наказания", – сказал Тюрк.

Однако, по его оценкам, на данном этапе создается впечатление, что большинству удастся избежать наказания. Если их не смогут привлечь к ответственности в Украине или России, тогда страны-члены ООН должны принять решение о создании международного трибунала, убежден верховный комиссар.

Он также отметил, что судебные разбирательства могут начать и отдельные страны. Он напомнил, что в 2021 году высший земельный суд в немецком Кобленце приговорил гражданина Сирии к лишению свободы за содействие преступлениям против человечности в Сирии.

Тюрк при этом не считает реалистичным привлечение российского диктатора Владимира Путина к ответственности. "Не хочу спекулировать, но что-то подобное кажется мне сейчас нереалистичным", – сказал комиссар, добавив, что сейчас это сложно как с политической, так и с юридической точек зрения.

Тюрк напомнил, что сейчас правоохранительные органы Украины расследуют около 40 000 военных преступлений. Управление ООН по правам человека еще в 2014 году после оккупации Россией украинского Крыма и начала боев на востоке Украины направило следователей в Украину. Отчеты по итогам их работы подготовлены, сообщил комиссар ООН.

"Совсем недавно они задокументировали убийство 441 мирного жителя в трех регионах в первые месяцы полномасштабного вторжения в 2022 году. Речь идет о 341 мужчине, 72 женщинах, 20 мальчиках и 8 девочках", – уточнил Тюрк.

Он также сказал, что сейчас представители ООН регистрируют новые случаи в населенных пунктах Харьковской и Херсонской областей, отвоеванных украинскими военными. По его словам, российские оккупанты, вероятно, убивали мирных жителей во временных центрах содержания под стражей, а также после проверок безопасности. "Еще одна комиссия Совета ООН по правам человека и Международного уголовного суда (МКС) ведет расследование в Украине", – напомнил Тюрк.

4 декабря издание The Guardian сообщало, что в штаб-квартире ООН подготовлен проект резолюции о создании международного трибунала для привлечения лидеров России к ответственности за преступления агрессии против Украины.

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Вадим Ребрина

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