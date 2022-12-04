В ООН "циркулирует" проект резолюции о создании международного трибунала – The Guardian

В штаб-квартире ООН подготовлен проект резолюции о создании международного трибунала для привлечения лидеров России к ответственности за преступления агрессии против Украины. Об этом пишет The Guardian.

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Издание сообщает, что в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке уже "циркулирует" проект резолюции о создании международного трибунала по типу Нюрнбергского для привлечения российского руководства к ответственности за преступления агрессии против Украины, и "есть признаки того, что сопротивление США этому предложению может ослабнуть из-за настойчивого давления со стороны президента Украины Владимира Зеленского".

Издание цитирует высказывание представителя США по вопросам глобального уголовного правосудия Бет Ван Шаак, которая заявила, что этот вопрос "очень беспокоит президента Зеленского", и что поскольку этого решения добивается Украина, "это будет иметь большое значение", но еще нужно добиться поддержки проекта резолюции большинством делегаций.

Она напомнила, что пока что все резолюции Генассамблеи по Украине получали "сильную поддержку".

5 октября Зеленский заявил, что деятельность Международного уголовного суда должна быть дополнена специальным трибуналом по преступлению российской агрессии против Украины.

16 октября министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы выступили с совместным заявлением, в котором призвали Евросоюз и его партнеров помочь Украине в создании Специального трибунала.

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Сергій Бережний

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