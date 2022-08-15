Чмут об оружейных баронах: Вы пьете кофе, он – бывший ЦРУшник, хочет тебе что-то "впарить"

Глава волонтерского фонда "Повернись живим" Тарас Чмут рассказал, как организация, которая первая подобная в Украине получила возможность без посредников закупать оружие, сотрудничает с "оружейными баронами" мира. Об этом написала Украинская правда.

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Волонтер говорит, что рынок оружия "интересен тем, что очень привязан на межличностные отношения, к репутации, наполнен продающими воздух людьми, на нем сложно найти хорошего партнера, но надо сделать так, чтобы его не потерять".

По словам Чмута, там "можно купить, наверное, что угодно" и временами ситуации напоминают киношные мотивы.

"Главный герой фильма приходит к тебе, садится, вы с ним пьете кофе, он – бывший ЦРУшник, который пытается тебе что-то "впарить". Они ведут себя совершенно нормально, так, как вы, например", – описал волонтер и добавил, что он лично "реально раз восемь" был в такой ситуации.

"Выходят" на фонд торговцы оружием, говорит он, по схеме – "есть какие-то друзья, знакомые, партнеры, коллеги, спонсоры, у которых есть кто-то такой же, знающий кого-то, кто хочет очень сильно помочь Украине, затем создается некий диалог; вам бросают какое-то предложение – если оно вам интересно, вы начинаете предпереговорные процедуры".

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Бывает, рассказал Чмут, что "сбрасывают презентацию [предложения], фото на почту или в мессенджеры: вы смотрите, потом можете что-либо уточнять. Там, где нормальные поставщики, происходит более серьезный разговор". Предложения в духе "мы вам привезем все, только дайте денег", даже не стоит рассматривать, добавил волонтер.

Однако, говорит он, в основном нужно платить заранее. Все покупается официально, "вбелую": "Извините, чеков на Bayraktar нет, но есть стопка документов".

Он говорит, что фонд имеет в реализации несколько соглашений с "оружейными баронами" – некоторые уже завершены, другие – еще в процессе.

"Опять же, когда мы говорим "оружейный барон", вы или читатели можете представлять ящики с автоматами Калашникова. А это все-таки компании. Все цивилизованно", – резюмировал Чмут.

3 августа производитель беспилотников Bayraktar и фонд объявили о сотрудничестве.

Месяцем ранее в Baykar Makina заявили, что никогда не дадут России дроны Bayraktar.

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Евгений Пилипенко

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