Фонд "Повернись живим" купил для ВСУ авиационный комплекс Bayraktar TB2

Фонд "Повернись живим" приобрел беспилотный авиационный комплекс Bayraktar TB2 общей стоимостью $16 502 450. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

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Там говорят, что это самый масштабный проект организации, который представляет собой не просто беспилотники, а полноценную автономную систему, в которую входят:

система воздушной связи;

мобильный комплекс наземного управления;

наземный терминал передачи данных;

система распознавания "свой-чужой";

три ударных беспилотника;

несколько десятков корректированных авиационных боеприпасов;

и другое необходимое наземное оборудование и запасные части.

Там напомнили, что в марте Фонд получил разрешение на импорт товаров военного назначения, что позволило выйти на качественно новый и масштабный уровень закупок для помощи защитникам Украины.

Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов сказал, что комплекс существенно увеличит мощь украинских подразделений, в первую очередь – подразделений разведки, во вторую — поддержки действий сил специального назначения.

19 июля исполнительный директор Baykar Халюк Байрактар в комментарии CNN заявил, что компания никогда не поставляла свою продукцию России и не будет этого делать впредь.

Вадим Ребрина

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