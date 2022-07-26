Фонд "Повернись живим" купил для ВСУ авиационный комплекс Bayraktar TB2
Фонд "Повернись живим" приобрел беспилотный авиационный комплекс Bayraktar TB2 общей стоимостью $16 502 450. Об этом сообщает пресс-служба фонда.
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Там говорят, что это самый масштабный проект организации, который представляет собой не просто беспилотники, а полноценную автономную систему, в которую входят:
- система воздушной связи;
- мобильный комплекс наземного управления;
- наземный терминал передачи данных;
- система распознавания "свой-чужой";
- три ударных беспилотника;
- несколько десятков корректированных авиационных боеприпасов;
- и другое необходимое наземное оборудование и запасные части.
Там напомнили, что в марте Фонд получил разрешение на импорт товаров военного назначения, что позволило выйти на качественно новый и масштабный уровень закупок для помощи защитникам Украины.
Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов сказал, что комплекс существенно увеличит мощь украинских подразделений, в первую очередь – подразделений разведки, во вторую — поддержки действий сил специального назначения.
- 19 июля исполнительный директор Baykar Халюк Байрактар в комментарии CNN заявил, что компания никогда не поставляла свою продукцию России и не будет этого делать впредь.
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