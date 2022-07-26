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Фонд "Повернись живим" купил для ВСУ авиационный комплекс Bayraktar TB2

Цей матеріал також доступний українською
26.07.2022, 21:38
Фонд
Скриншот с видео

Фонд "Повернись живим" приобрел беспилотный авиационный комплекс Bayraktar TB2 общей стоимостью $16 502 450. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

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Там говорят, что это самый масштабный проект организации, который представляет собой не просто беспилотники, а полноценную автономную систему, в которую входят:

  • система воздушной связи;
  • мобильный комплекс наземного управления;
  • наземный терминал передачи данных;
  • система распознавания "свой-чужой";
  • три ударных беспилотника;
  • несколько десятков корректированных авиационных боеприпасов;
  • и другое необходимое наземное оборудование и запасные части.

Там напомнили, что в марте Фонд получил разрешение на импорт товаров военного назначения, что позволило выйти на качественно новый и масштабный уровень закупок для помощи защитникам Украины.

Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов сказал, что комплекс существенно увеличит мощь украинских подразделений, в первую очередь – подразделений разведки, во вторую — поддержки действий сил специального назначения.

  • 19 июля исполнительный директор Baykar Халюк Байрактар в комментарии CNN заявил, что компания никогда не поставляла свою продукцию России и не будет этого делать впредь.
Вадим Ребрина
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Bayraktar
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