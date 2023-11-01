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Офицер ГУР: Эффективность Bayraktar уменьшилась, поскольку Россия улучшила свои ПВО и РЭБ

Цей матеріал також доступний українською
01.11.2023, 15:57
Офицер ГУР: Эффективность Bayraktar уменьшилась, поскольку Россия улучшила свои ПВО и РЭБ - Фото
Bayraktar ТВ2 (Фото: Bayrak Makina)

Офицер Главного управления разведки Владимир Валюх в интервью Defense News заявил, что беспилотники турецкого производства Bayraktar TB2 потеряли свою прежнюю эффективность на фронте и почти не используются, поскольку россияне улучшили работу своих систем противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.

Издание, специализирующееся на военной тематике, пишет, что в отличие от начала полномасштабной войны, когда Bayraktar был "звездой" информационного поля, в 2023 году об этом беспилотнике почти ничего не слышно.

Главная причина в том, что россияне улучшили работу своих систем ПВО и РЭБ на оккупированных территориях, утверждают собеседники издания среди украинских военных.

Последний полет Bayraktar, который зафиксировал офицер ГУР, длился всего 30 минут – притом что дрон рассчитан на более чем сутки самостоятельного полета.

По словам Валюха, приближаться к позициям оккупантов беспилотнику теперь опасно.

Впрочем, если нет видео с Bayraktar, это не значит, что их перестали использовать, пишут журналисты.

По статистике, которая есть у Defense News, дроны до сих пор часто вылетают на задачи – однако они преимущественно действуют как разведчики.

Этим летом канадская компания L3Harris Wescam оснастила все имеющиеся в ВСУ дроны съемочным оборудованием нового стандарта. Теперь TB2 способны передавать более четкую картинку и работать на большей высоте.

Новейший дрон Bayraktar TB3 впервые показали в движении на аэродроме — видео

Милана Головань
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войнаBayraktar ТВ2владимир валюх
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