Офицер ГУР: Эффективность Bayraktar уменьшилась, поскольку Россия улучшила свои ПВО и РЭБ
Офицер Главного управления разведки Владимир Валюх в интервью Defense News заявил, что беспилотники турецкого производства Bayraktar TB2 потеряли свою прежнюю эффективность на фронте и почти не используются, поскольку россияне улучшили работу своих систем противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.
Издание, специализирующееся на военной тематике, пишет, что в отличие от начала полномасштабной войны, когда Bayraktar был "звездой" информационного поля, в 2023 году об этом беспилотнике почти ничего не слышно.
Главная причина в том, что россияне улучшили работу своих систем ПВО и РЭБ на оккупированных территориях, утверждают собеседники издания среди украинских военных.
Последний полет Bayraktar, который зафиксировал офицер ГУР, длился всего 30 минут – притом что дрон рассчитан на более чем сутки самостоятельного полета.
По словам Валюха, приближаться к позициям оккупантов беспилотнику теперь опасно.
Впрочем, если нет видео с Bayraktar, это не значит, что их перестали использовать, пишут журналисты.
По статистике, которая есть у Defense News, дроны до сих пор часто вылетают на задачи – однако они преимущественно действуют как разведчики.
Этим летом канадская компания L3Harris Wescam оснастила все имеющиеся в ВСУ дроны съемочным оборудованием нового стандарта. Теперь TB2 способны передавать более четкую картинку и работать на большей высоте.
- В начале 2023 года Baykar бесплатно передала ВСУ еще два Bayraktar ТВ2.
- Летом этого же года компания получила контракт на $367 млн на поставку дронов.
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