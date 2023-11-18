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Кабмин приказал чиновникам общаться с людьми "проще": Нет времени на сложную информацию

Цей матеріал також доступний українською
18.11.2023, 11:51
Кабмин приказал чиновникам общаться с людьми
Кабмин (Фото: Офис президента)

Кабмин обязал чиновников общаться с украинцами более доступно. Органы власти не должны перегружать содержание чрезмерным объемом информации, говорят в министерстве культуры и информационной политики.

"Сегодня мы не можем тратить время на информацию, сложную для восприятия. Чиновники грешат тем, что предоставляют много разъяснений, которые усложняют восприятие изложенного материала. Принятие такого распоряжения — реальный шаг к пониманию содержания главных информационных месседжей правительственных документов", – заявил исполнитель обязанностей министра культуры Ростислав Карандеев.

Правительство одобрило рекомендации по изложению информации должностными лицами в форматах, обеспечивающих доступность ее восприятия.

Документ содержит 30 пунктов, в том числе там отмечается, что "структура сообщения должна быть простой, логичной, последовательной и однозначной, а предложения должны содержать одну идею".

Кроме того, важную информацию следует размещать в начале документа, выделяя жирным шрифтом или рамкой; следует избегать аббревиатур, профессиональной лексики и сокращений, а также размещения текста на изображениях или шрифтах с засечками.

Сложными для восприятия будут и наличие нескольких ссылок в одной строчке, считают в Минкульте.

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Милана Головань
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