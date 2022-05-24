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"Чтим память наших дедов-партизан". Украинское подполье передало "привет" оккупантам

Цей матеріал також доступний українською
24.05.2022, 16:14
Фото - ТрО

На временно оккупированных территориях активизировалось национальное сопротивление: украинские партизаны обещают уничтожать оккупантов так, как раньше подпольщики уничтожали нацистов. Фото и видео опубликовала Территориальная оборона ВСУ.

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Во временно оккупированных Бердянске, Токмаке, Мелитополе, Великом Бурлуке и других городах украинские партизаны расклеили листовки с таким текстом: "Российский солдат, если ты не хочешь быть нацистом XXI века, то уходи с нашей земли! В ином случае тебя ждет участь гитлеровских солдат и нюрнбергский трибунал! Мы чтим память наших дедов-партизан и продолжаем их традиции по уничтожению сил врага на оккупированных территориях!".

"Чтим память наших дедов-партизан". Украинское подполье передало "привет" оккупантам

  • По словам мэра Мелитополя Ивана Федорова, местные партизаны вместе с украинскими спецслужбами и военными провели успешную операцию, в результате которой парализовали поставки оружия и боеприпасов на временно оккупированные россиянами территории.

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Оксана Житнюк
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Токмак бердянск мелитополь сопротивление партизаны
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