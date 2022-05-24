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В Мелитополе партизаны и спецслужбы парализовали оккупантам поставки оружия – мэр

Цей матеріал також доступний українською
24.05.2022, 05:39
В Мелитополе партизаны и спецслужбы парализовали оккупантам поставки оружия – мэр - Фото
Иван Федоров (Скриншот видео)

В Мелитополе партизаны вместе с украинскими спецслужбами и военными провели успешную операцию, в результате которой парализовали поставки оружия и боеприпасов на временно оккупированные россиянами территории. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона.

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Федорова попросили прокомментировать появившуюся в СМИ информацию о взрывах на железных дорогах в Мелитополе.

"Сегодня спецслужбам Украины, военным и партизанам города Мелитополя удалось провести удачную спецоперацию, которая дала свои результаты. Спецоперация касается парализации доставки огнестрельного оружия, боеприпасов в Мелитополь и всех оккупированных территорий рашистами... Думаю, спецслужбы чуть позже дадут детали, какие потери понес враг. Но сегодня эта операция прошла действительно успешно", – сказал Федоров.

По его словам, это уже четвертая за последнюю неделю совместная работа спецслужб и партизан.

  • 13 апреля украинская разведка сообщила, что в Мелитополе неизвестные патриоты ликвидируют оккупантов, в том числе кадыровцев. По данным ГУР, в период с 20 марта по 12 апреля в городе уничтожили 70 российских военных.
  • 17 мая Запорожская ОВА сообщила, что партизаны в Мелитополе ликвидировали российских военных высокого ранга.
  • 18 мая советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что в Мелитополе, в Херсоне и в Крыму партизаны наносят точные точечные удары.

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Наталия Медведева
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Иван Федоров мелитополь партизаны
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