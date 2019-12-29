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Что известно об обмене людьми с РФ по состоянию на 11:00

Что известно об обмене людьми с РФ по состоянию на 11:00 - Фото
Фото: dpsu.gov.ua
29.12.2019, 10:50

Дорога на КПВВ Майорск перекрыта, гражданские авто не пропускают

Масштабный обмен между Украиной, Россией и подконтрольными Москве террористами проходит на линии разграничения на Донбассе. Предварительно обменяют 87 (от Украины) на 55 (от РФ и террористов). Обмен уже начался.

Украинских журналистов, по состоянию на 11:00, сотрудники полиции не пропускали к месту обмена. Полиция останавливает все гражданские машины и сообщают водителям, что проезд запрещен, пока не закончится обмен, сообщает hromadske

По данным российского Интерфакс, подконтрольные России террористы выехали на Майорск. Российский пропагандистский ресурс ТАСС сообщает, что у всех людей, подготовленных для обмена, под наблюдением сотрудников Международного комитета Красного Креста сняли отпечатки пальцев и провели процедуру верификации.

По словам боевиков, они готовы отдать украинской стороне 55 человек, украинская - 87, 22 человека из списка подконтрольной России стороне отказывались идти на обмен. 

  • Обмен по формуле "всех установленных" на "всех установленных" был согласован на встрече лидеров нормандского формата в Париже.

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