Что известно об обмене людьми с РФ по состоянию на 11:00

Фото: dpsu.gov.ua

Масштабный обмен между Украиной, Россией и подконтрольными Москве террористами проходит на линии разграничения на Донбассе. Предварительно обменяют 87 (от Украины) на 55 (от РФ и террористов). Обмен уже начался.

Украинских журналистов, по состоянию на 11:00, сотрудники полиции не пропускали к месту обмена. Полиция останавливает все гражданские машины и сообщают водителям, что проезд запрещен, пока не закончится обмен, сообщает hromadske.

По данным российского Интерфакс, подконтрольные России террористы выехали на Майорск. Российский пропагандистский ресурс ТАСС сообщает, что у всех людей, подготовленных для обмена, под наблюдением сотрудников Международного комитета Красного Креста сняли отпечатки пальцев и провели процедуру верификации.

По словам боевиков, они готовы отдать украинской стороне 55 человек, украинская - 87, 22 человека из списка подконтрольной России стороне отказывались идти на обмен.

Обмен по формуле "всех установленных" на "всех установленных" был согласован на встрече лидеров нормандского формата в Париже.

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