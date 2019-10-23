Что ждет местное самоуправление: Корниенко раскрыл детали реформы

Александр Корниенко (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Фракция Слуга народа планирует внести изменения в Конституцию и законодательство, касающиеся территориального устройства Украины и местного самоуправления. О деталях реформы рассказал журналистам первый заместитель главы фракции Александр Корниенко.

Реформа предполагает ввести три уровня: громада, округ, регион.

Громада - базовая территориальная единица, громады будут покрывать всю территорию Украины. На уровне громад будут выбираться старосты.

Округ - субрегиональный уровень, по словам Корниенко, примерно четыре нынешних района, около пяти округов будут составлять область, всего в Украине округов будет около 100. На этом уровне не предполагается органов самоуправления, местные администрации заменят префекты, которых назначает президент по представлению Кабмина. Районные советы и городские администрации будут отменены.

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Регион - нынешние области и АР Крым, количество областей меняться не будет. Число депутатов областных советов сократят примерно на треть. Облсовет будет избирать главу и назначать исполнительный комитет, который фактически заменит ОГА. В будущем планируется назначать исполкомы по конкурсу.

Органы самоуправления будут избираться на четыре года.